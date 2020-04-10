Лещенко рассказал о «пандемии кликушества» вокруг него

Москва, 10 апреля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко пожаловался, что после того как в СМИ появилась информация о его возможном заражении COVID-19, в российском шоу-бизнесе началась «пандемия кликушества».

В интервью «МК» Лещенко с гневом прокомментировал обвинения со стороны его коллеги Аркадия Укупника, который заявлял, что именно артист заразил Надежду Бабкину коронавирусом.

«Чего этот Укупник несет ересь, что я был у Бабкиной 19 марта на дне рождения и заразил ее? Мы с ней три месяца не виделись!» — резко возразил Лещенко.

При этом он подчеркнул, что все обвинения в его адрес о нарушении самоизоляции беспочвенны, ведь никто в его коллективе не заболел COVID-19.

«Заболел я, возможно. <…> Я так до сих пор и не знаю, что же было на самом деле. Точно ясно, что двусторонняя пневмония, а вот понимание причины пока не столь однозначно», — пояснил он.

Артист подчеркнул, что сейчас его крайне изматывают «нападки и измышления».

«Это прямо напасть какая-то, еще и пандемия кликушества, ко всему прочему, началась. Очень прискорбно», — добавил он.

В понедельник Лещенко выписали из больницы в Коммунарке, куда он был госпитализирован вместе с супругой 24 марта, передавала «Газета.ру». У артиста было диагностировано двухстороннее воспаление легких. По словам медиков, заболевание имело коронавирусную этиологию.

Уже в среду Лещенко в программе «60 минут», подключившись к эфиру по видеосвязи, рассказал, что многие его критикуют за то, что он пришел в студию к Андрею Малахову, а не остался на самоизоляции дома после возвращения из Штатов. При этом он добавил, что его уговорил на запись телеведущий.

После таких заявлений оправдываться пришлось Малахову. Он заявил, что уважает Лещенко, и поэтому «готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст».