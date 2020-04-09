В России сократилось производство бензина

Москва, 9 апреля. Производство бензина в России сократилось на 19% за первую неделю апреля. Такие данные со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго) озвучивает РБК.

С 1 по 7 апреля российские предприятия произвели 648 тыс. тонн бензина пятого экологического класса. Однако неделей ранее данный показатель был значительно выше — почти 800 тыс. тонн. Кроме этого, на 11,6% до 554,2 тыс. тонн снизилась отгрузка этого вида топлива на внутренний рынок.

По данным Минэнерго, к 6 апреля товарные остатки бензина в стране выросли на 6% и достигли 1,8 млн тонн. Производство дизельного топлива за этот период также снизилось (минус 6%).

В Минэнерго заявили, что ситуация с топливом в РФ стабильная. Эксперты связывают падение производства бензина и дизтоплива с пандемией коронавируса и введением в РФ режима самоизоляции.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша уточнил, что во время действия нерабочих дней изменился спрос на топливо. По его словам, по мере роста спроса НПЗ будут увеличивать объемы производства.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2, передавал RT. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавируса скончались более 90 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

По данным на 9 апреля, в России заразились COVID-19 10 131 человек, зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели после лечения 698 человек, передает «Газета.ру».