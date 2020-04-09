حصاد أخبار سوريا في 9 أبريل/نيسان: واشنطن تتهم سوريا باستخدام أسلحة كيميائية بدون دليل واشتباكات بين مسلحين في الرقة

سوريا، 9 أبريل/نيسان. الولايات المتحدة تتهم سوريا بدون دليل باستخدام أسلحة كيميائية وتهدد بفرض عقوبات وانفجار سيارة مفخخة في محافظة حلب.

انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب

أعلنت شبكة بلدي الإخبارية عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال شرق حلب ونتيجة لانفجار أصيب القائد الميداني لفرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني السوري. ووفقا لموقع بلدي أن مسلحا يدعى أبو فيصل العزة توفي في مستشفى تركي متأثرا بجروح أصيب بها بعد الانفجار.

أيضا، ووفقا لمصدر عسكري على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (mohmad_rasheed)، أصيب العديد من المدنيين نتيجة لانفجار. ويذكر أن المسؤولية عن الحادث تقع على عاتق أعضاء المجموعة الكردية "قوات تحرير عفرين" التي تقوم بأنشطة سرية في مناطق محتلة من قبل حلفاء تركيا.

الولايات المتحدة تتهم سوريا بدون دليل باستخدام أسلحة كيميائية وتهدد بفرض العقوبات

هددت السلطات الأمريكية دمشق بفرض عقوبات جديدة بعد استنتاجات خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على الرغم من عدم وجود أي دليل. أعلن ذلك يوم الخميس ممثل رسمي لوزارة الخارجية ، ردا على أسئلة الصحفيين.

وأضاف أن واشنطن يمكن أن تثير من الناحية النظرية قضية معاقبة سوريا في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين ستعرقلان هذه المبادرة على الفور.

وقال ممثل وزارة الخارجية «لهذا السبب، علينا اتخاذ إجراءات مختلفة - سياسية ودبلوماسية واقتصادية».

ولكنه، هو لم يحدد نوع العقوبات التي سيتم فرضها على أي الأشخاص أو المنظمات.

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قدمت في وقت سابق تقريرا يفيد بأن الجيش السوري استخدم أسلحة كيميائية في اللطامنة في ربيع عام 2017.

ويشير الجانب الروسي بدوره إلى أن جميع استنتاجات خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستند إلى شهادة ممثلي ما يسمى المعارضة المسلحة وممثلين عن منظمة الخوذ البيضاء غير الحكومية. وقد أدينت الأخير مرارا وتكرارا بتشويه الحقائق وخلق أخبار كاذبة.

وقد أنتجت هذه المنظمة، التي تمولها وزارة الخارجية الأمريكية، مرارا وتكرارا فيديوهات إنتاج مع ممثلين قاموا بتصوير الأشخاص المتضررين من الهجوم الكيميائي. وأصبحت أشرطة الفيديو هذه مرتين ذريعة للعدوان المسلح الأمريكي على سوريا. وفي المرة الثانية، انضم حلفاء الولايات المتحدة، فرنسا وألمانيا، إلى القصف غير المصرح به على دولة ذات سيادة.

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات السورية مرارا عدم وجود أسلحة كيميائية. تم إزالة الترسانة الكيميائية للبلاد كاملا قبل عدة سنوات تحت مراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كانت تلك الحوادث التي وقعت في سوريا هي استفزاز من قبل المسلحين المهتمين بالضغط على دمشق.

مقاتلو تنظيم «داعش» يتسللون إلى محافظة حمص

تسلل إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) إلى محافظة حمص. وبحسب حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (QalaatAlMudiq)، فقد حاولت مجموعة من المسلحين مهاجمة مواقع الجيش العربي السوري في جنوب شرق المحافظة، اندلعت اشتباكات قرب حاجز للقوات الحكومية في منطقة وادي الوعر. ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن نتيجة المواجهة المسلحة.

تقع هذه المنطقة على مقربة من منطقة 55 كم التي تحتلها القوات الأمريكية، ويعتقد خبراء عسكريون أن الجهاديين الذين يشنون هجمات في صحراء بادية الشام ينسقون أعمالهم مع قوات التحالف الدولي الأمريكي المتمركز في قاعدة التنف. ويذكر أن خبراء غربيين يقومون بتدريب مقاتلي مجموعة جيش مغاوير الثورة. بالإضافة إلى ذلك فقد شوهد عدة مرات دواعش على الأراضي اللتي تحميها الولايات المتحدة.

اشتباكات بين مسلحين في محافظة الرقة

أفاد مصدر عسكري (rybar) على قناته في تيليغرام عن اندلاع اشتباكات في شمال المحافظة بين مسلحي عصابات مختلفة موالية لتركيا. ودخل في الواجهة إرهابيو الجبهة الشامية مع ما يسمى بالشرطة الحرة السورية.

واندلع النزاع المسلح بسبب محاولة اعتقال أحد قادة «الشرطة الحرة» الملقب بالحمزة الذي اتهم بالفساد وتعذيب النساء. حاصر مقاتلو الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري المقر العسكري للشرطة الحرة السورية وطالبوا أفراد التنظيم بإلقاء أسلحتهم.