Дочь экс-солиста «На-На» борется с опухолью мозга

Москва, 9 апреля. Дочь экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Виктория перенесла операцию на мозге из-за онкологического заболевания и лучевую терапию.

Несколько месяцев назад врачи диагностировали у Виктории астроцитому головного мозга III степени (опухоль). Девушка уже прошла курс лучевой терапии. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором бреется налысо. По ее словам, непосредственно после операции был выбрит только небольшой участок на голове. Однако где-то в середине курса лучевой терапии волосы, как и обещали врачи, начали сильно выпадать.

«Я не переживала и не переживаю из-за волос. Многие под прошлым постом писали, что с волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально», — написала она.

В интервью Пятому каналу Владимир Левкин рассказал, что сейчас идет решающий момент в борьбе с онкологией.

«Вика — сильный человек, она молодец, практически закончили лечение, сейчас именно тот момент, когда ждем последнее МРТ, и будет понятно, что делать дальше. <…> Она решилась на это сама. Многие люди через это проходят, и начинают очень сильно переживать. <…> Мы естественно ее поддерживаем и, конечно, всегда это неожиданность», — поделился артист.

В конце марта «Газета.ру» сообщала, что ученые впервые разработали метод, позволяющий при помощи одного анализа крови с высокой точностью диагностировать у человека сразу пятьдесят типов онкологических заболеваний. При этом анализ позволяет определить, в какой ткани находится опухоль еще до того, как болезнь проявит себя симптомами.