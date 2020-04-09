Театр армии сообщил о смерти артиста Сергея Комарова

Москва, 9 апреля. После продолжительной болезни скончался актер театра российской армии, заслуженный артист России Сергей Комаров. Об этом в четверг сообщили его коллеги.

«Сергей Николаевич был замечательный, искренний и душевно щедрый человек, которого любили и уважали все сотрудники театра. Не только его потрясающая музыкальность, но и его элегантный артистизм ввели его во многие спектакли нашего театра», – сообщает в пресс-служба Центрального академического театра российской армии.

Отмечается, что Комаров служил в театре с 1972 года, также он выезжал в «горячие точки» в Афганистан и Чечню. Он играл роли в таких спектаклях как «Экзамены никогда не кончаются», в «Снегах пали» и «Мы - русский народ», в «Мандате».

В пресс-службе театра отметили, что о времени и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.

Напомним, ранее из-за продолжительной болезни в Москве скончался советский актер и режиссер радиопередач Константин Доронин. Артист умер в своей квартире в Академическом районе столицы утром 28 марта. Двумя днями ранее он отпраздновал свое 84-летие, пишет «Газета.ru».

Доронин снялся в таких фильмах, как «Флаги на башнях» и «Год, как жизнь». В течение пяти лет работал в Театре на Таганке.