Правительство согласовало график вывозных рейсов россиян из-за рубежа

Москва, 9 апреля. Министерство транспорта согласовало с оперативным штабом правительства РФ график вывозных рейсов россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса. Список полетов распланирован до 13 апреля, сообщает пресс-служба Минтранса.

Сообщается, что уже в пятницу, 10 апреля, «Аэрофлот» двумя рейсами доставит в Санкт-Петербург из Пхукета около 200 россиян. Далее данный борт перелетит в Москву, куда вернутся еще 50 россиян. Также из Кипра в московский аэропорт «Шереметьево» домой будут возвращены 250 человек.

После, 11 апреля, в Москву из Анталии и Бангкока вернутся 550 россиян. 12 апреля планируется два рейса из Токио и Гоа. Ожидается, что авиакомпания «Аэрофлот» доставит в Москву 500 человек.

Запланированы рейсы из Европы и на 13 апреля. Из Подгорицы в РФ будут доставлены около 250 человек, из Мадрида – 250.

«Фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на сайте Госуслуг и получения соответствующей информации о включении их в вывозной рейс», – сообщает пресс-служба Минтранса.

Также отмечается, что в плане вывозные рейсы из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более четырех тысяч россиян, застрявших за границей, уже получили материальную помощь.