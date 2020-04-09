Террористы в Сирии обстреляли населенный пункт в провинции Хасака 

Дамаск, 9 апреля. Террористы группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия в нарушение режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

С 6 марта на всей территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения боевых действий. По данным ЦПВС, за минувшие сутки обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Машария в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Исламская партия Туркестана», — сообщили в Центре по примирению.

Российская сторона продолжает реализацию положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. В четверг прошло очередное совместное российско-турецкое патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Хасака.

Подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака. Воздушное патрулирование проведено силами армейской авиации.

Ранее в четверг Федеральное агентство новостей сообщало, что провинции Идлиб состоялось открытие 58 турецкого наблюдательного поста. ВС Турции разместили новый КПП неподалеку от населенного пункта Джаннат Аль-Кура в западной части провинции. Блокпост находится у шоссе М-4, по которому проходит маршрут совместного патрулирования Турции и военной полиции РФ. Напомним, ранее Анкара взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности в зоне мониторинга.