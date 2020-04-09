Журнал «Русский репортер» сообщил о своем закрытии

Москва, 9 апреля. Журнал «Русский репортер» прекратил свое существование. Об этом сообщила редакция на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Редакция «Русского репортера» должна сообщить, что выпуск нашего журнала прекращен: представители учредителя прислали нам письма о расторжении трудовых договоров», — говорится в заявлении редакции.

Журналисты обещают «при возникновении малейшей возможности» возобновить выпуск журнала или придумать что-то совершенно новое.

Согласно опубликованному заявлению, выпуск издания прекратился из-за потери источников финансирования.

«Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, — экономическая. В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», — сообщает редакция.

Постоянные читатели и коллеги с горечью восприняли новость о закрытии журнала.

«Очень жаль, это было одно из немногих изданий, которые было интересно читать и смотреть фотографии. Спасибо вам!» — пишут в комментариях к заявлению пользователь под ником Леша Дешов.

«Спасибо вам! 9 лет назад я взяла в руки первый журнал и была поражена открытостью и качеством подачи информации! Вы оставались для меня в своем роде эталонной журналистикой, старающейся быть максимально объективной!» — добавила Мария Шишкина.

«Редактор в 2009 году, когда я только пришел в журналистику, сказал, что надо каждую неделю читать ваш журнал. Я три года покупал и читал его. Если я чему-то научился, то я научился благодаря вам», — пишет Кирилл Игорев.

«Спасибо за журнал! Когда училась на журфаке, «Русский репортер» был почти что путеводной звездой для всех) Успехов авторам в дальнейшем!» — отметила Лада Баснина.

Первый номер «Русского репортера» вышел 17 мая 2007 года. С июля 2016 по февраль 2017 года выпуск журнала был приостановлен. Причиной прекращения выхода издания назывались финансовые проблемы и отсутствие инвесторов.