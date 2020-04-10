Россия победит США в войне нефтяных цен за счет игры вдолгую

Начатая в марте «мировая война нефтяных цен» («Oil Price War») между США, Саудовской Аравией и Россией может быть приостановлена — как и предполагало Федеральное агентство новостей. Не завершена, не прекращена, а приостановлена — в том случае, конечно, если консультации, прошедшие 9 апреля в режиме онлайн-конференции ОПЕК+, будут уже 10 апреля подкреплены экстренным саммитом министров энергетики G20.

Пока известно, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении объемов нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки (б/с). Из них 4 млн б/с придутся на долю Саудовской Аравии (от апрельского уровня в 12,3 млн б/с), а 2 млн б/с — на долю России. Это на 0,5 млн б/с больше, чем требовал Эр-Рияд от Москвы на переговорах 6 марта, и на 0,4 млн б/с больше, чем заявленное ранее 14%-ное сокращение.

В свою очередь, США так и не сели за общий стол переговоров, заявив, что их сланцевая нефтедобыча при текущем уровне цен через какое-то время и без того сократится «естественным путем» чуть ли не на 3 млн б/с.

Кто-то наверняка сделает из этих данных поспешный и слишком формальный вывод о том, что Россия оказалась в проигрыше — этот момент, несомненно, будет всячески обыгрываться в глобальном и отечественном медиа-пространстве. Но тут вопрос в том, что важнее: быть или казаться?

России, в принципе, все равно: экспортировать ли 5,5 млн б/с нефти по 20 долларов или 3,5 млн б/с по 35 долларов. В финансовом плане потери окажутся небольшими или их вообще не будет. Свою готовность идти на необходимые компромиссы и даже уступки в самых чувствительных сферах международной экономики и политики — но не в ущерб себе — Москва демонстрировала не раз.

Конечно, такую позицию можно расценивать как проявление слабости и даже повод для новых, еще более жестких ультиматумов по целому спектру вопросов, не связанных с нефтяной проблематикой. Чего стоит хотя бы инициатива трех бывших послов США на Украине: Стивена Пайфера, Джона Хербста и Уильяма Тейлора, — предложить «нищей и бессильной» России снять с нее санкции в обмен на… возврат Крыма и сдачу Донбасса киевским властям!

Однако стоит обратить внимание на следующий момент. Объявленное общее сокращение принято только на два месяца, то есть на май-июнь 2020 года. В июле-августе оно будет доведено до 8 млн б/с, а в сентябре-октябре — до 6 млн б/с. А дальше будет видно. Динамика изменения страновых квот на данной дистанции пока неизвестна, но понятно, что главными бенефициарами окажутся те страны, которые сейчас пошли на максимальные сокращения нефтедобычи, — то есть Саудовская Аравия и Россия.

Если исходить из принципа прямых пропорций, то наши 2 млн б/с через два месяца должны превратиться в 1,6 млн б/с, а еще через два — в 1,2 млн б/с. То есть средний уровень российской квоты составит как раз 1,6 млн б/с — те самые 14% сокращения, о которых шла речь накануне консультаций 9 апреля. Впрочем, наверняка динамика будет более сложной, «нелинейной».

Реакция мировых рынков черного золота на эту информацию оказалась сдержанной. Если в ходе консультаций цена нефти марки Brent по торгам поднималась выше 36 долларов за баррель, то после оглашения параметров достигнутых соглашений она вновь откатилась к уровню 32 долларов. И это понятно: сейчас избыток предложения над спросом составляет, согласно официальным данным, около 20 млн б/с. То есть сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в среднем на 8 млн б/с в течение ближайшего полугода выглядит категорически недостаточным.

Во всяком случае, так должно быть с точки зрения США. Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что участники соглашения ОПЕК+ могут и должны «ужаться» не только на 10, но и на 15 млн б/с. Поэтому 10 апреля в рамках «Большой двадцатки» американская сторона, скорее всего, в той или иной форме потребует более решительных мер по стабилизации мирового рынка нефти. От других государств-экспортеров черного золота, разумеется, не за свой счет. И это весьма опрометчивая стратегия. Сыграем вдолгую, Донни?

…Сейчас очень популярны аналогии между нынешней «войной нефтяных цен» и Отечественной войной 1812 года: долгое отступление под натиском превосходящих сил противника, Бородинское сражение, оставление Москвы… Наверняка какое-то зерно истины в этих аналогиях присутствует: цивилизационные стратегические матрицы — вещь устойчивая, работающая на протяжении многих столетий.

Но дело сегодня — не в объемах мировой нефтедобычи и не в коронавирусной пандемии. Дело — в глобальном цивилизационном кризисе. Пока человечество из него не выйдет, «рваться» будет то в одном, то в другом месте, и разного рода «дырам» предстоит только множиться.

Главная задача России сейчас состоит в том, чтобы выиграть время, которое у «коллективного Запада» уже на исходе. Пока у нашей страны это получается — и по весьма сходной цене.