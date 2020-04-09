Продюсер Пригожин заявил о готовности Валерии стать матерью

Москва, 9 апреля. Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин готовы стать родителями, когда для этого придет время. Об этом музыкальный продюсер рассказал в интервью, при этом отметив, что ранее Валерия действительно была беременна.

«Вся проблема заключалась в том, что она не знала о беременности и принимала антибиотики. Это было связано с тяжелым гриппом, который она поймала. Она в январе жестко заболела, а потом мы узнали, что она беременна. В какой-то день случилась беда», – сказал Пригожин во время YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам Пригожина, они с супругой не против завести совместного ребенка. Продюсер даже предлагал возлюбленной прибегнуть к помощи суррогатной матери, однако Валерия заявила, что не хочет идти против природы.

Во время интервью музыкальный продюсер также рассказал, из-за чего они чаще всего ругаются с Валерией. По словам Пригожина, певица ненавидит, когда около нее кто-то выражается матом. При этом она даже способна ударить мужа за сказанное грубое слово.

Напомним, ранее Пригожин и Валерия поругались из-за приговора американскому продюсеру Харви Вайнштейну. Пригожин в беседе с «Газетой.ru» назвал несправедливым решение суда. В этот момент в разговор вмешалась певица Валерия, которая обратила внимание на то, что возраст американского продюсера не может стать основанием для смягчения приговора.