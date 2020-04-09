Мишустин пояснил, кого из россиян эвакуируют из-за рубежа первыми

Москва, 9 апреля. Россия эвакуирует первыми тех соотечественников, которые покинули страну в текущем году, заявил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

По его словам, все граждане РФ, желающие вернуться на родину, имеют такую возможность. Находящиеся за рубежом россияне уже оформили 35 тысяч заявлений на отъезд. Вывоз организуется с учетом лимитов, по схеме «один рейс — одно место проживания».

По поручению премьер-министра, на портале госуслуг будет запушено заполнение анкет. С помощью ресурса россияне смогут оставить свои данные.

Граждане будут возвращены туда, где они проживают. В иных случаях, россиянам могут предложить остаться в странах, где они находятся в данный момент, или разместиться в карантине на территории РФ.

«Мы не оставим людей без нашей поддержки, все, кто хочет должны вернуться на родину. Это большая работа, которой мы занимаемся ежедневно. Стран, откуда предстоит организовать перелеты, много», — подчеркнул Мишустин.

Ранее стало известно, что Россия вновь открыла авиасообщение с другими странами, чтобы эвакуировать своих граждан из-за границы. При этом вернувшиеся лица обязаны соблюдать двухнедельный карантин, иначе они могут быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной, и принудительно изолированы, сообщает Федеральное агентство новостей.