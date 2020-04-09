В МИД РФ назвали провокацией сюжет CNN о российских «троллях» в Гане

Москва, 9 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вышедший ранее сюжет телеканала СNN, в котором рассказывалось, что Москва якобы использует услуги так называемых онлайн-троллей на территории Ганы и Нигерии для организации вмешательства в предстоящие выборы в Соединенных Штатах.

На брифинге для журналистов Захарова подчеркнула, что сюжет CNN — уже далеко не первый случай мифологизированного псевдорепортажа.

«Конечно, это все делается тоже неспроста, это такие провокационные вбросы», — отметила она.

По ее словам, у таких материалов есть конкретная цель, которая «хорошо оплачивается заказчиками». При этом не составляет труда определить, кто конкретно является заказчиком.

Она подчеркнула, что ранее российский президент Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров четко обозначили позицию Москвы по поводу обвинений во «вмешательстве» в американские выборы, как в прошлые, так и в предстоящие.

По словам Захаровой, вызывает недоумение появление подобных репортажей у крупнейшей телекомпании в период, когда весь мир занят борьбой с пандемией коронавируса.