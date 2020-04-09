Медики могут диагностировать коронавирус по клинической картине

Москва, 9 апреля. Диагноз «коронавирусная инфекция» может быть поставлен без лабораторного подтверждения, с учетом клинической картины. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Причиной этого он назвал быстрое развитие болезни во многих случаях, и подчеркнул, что это «нормальная практика».

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас настолько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине», — отметил Мурашко.

Ранее глава Минздрава рассказал о том, что дети крайне редко заболевают пневмонией нового типа в тяжелой форме. По его словам, это более характерно для лиц престарелого возраста, передавало Федеральное агентство новостей.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило десять тысяч, из них около полутора тысяч были выявлены в течение последних суток. Медики смогли вылечить приблизительно 700 пациентов, 76 скончались.

Напомним, пандемия коронавируса нового типа началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, а эпицентр распространения ранее неизвестного заболевания переместился в США и Европу.