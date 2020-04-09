Экономист спрогнозировал возможное падение цен на нефть до $10 без соглашения ОПЕК+

Москва, 9 апреля. Без соглашения ОПЕК+ цены на нефть могли бы упасть до $10 за баррель. К такому выводу пришел глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметив, что безусловно, существует договоренность о значительном сокращении добычи.

По словам руководителя РФПИ, страны, участвующие в сделке, вполне могут договориться о сокращении добычи нефти более чем на 10 млн баррелей в сутки, так как в ней будут участвовать и другие страны.

«Сокращение добычи может быть даже выше чем 10 млн баррелей в сутки, потому что в соглашении будут участвовать и страны, которые не являются членами ОПЕК+», – цитирует ТАСС Дмитриева со ссылкой на Bloomberg.

По словам Дмитриева, на сегодняшний день виден интерес к участию в сделке таких стран, как Канада и Бразилия.

Он также отметил, что альянс сможет адаптировать свою стратегию к условиям рынка. Сделку же планируется заключить на два года «или более того». По мнению Дмитриева, подобный долгосрочный подход очень важен для обеспечения стабильности на рынке.

Напомним, ранее стало известно, что Россия готова сократить нефтедобычу на 1,6 миллиона баррелей в сутки при общемировом снижении на 10 миллионов баррелей в сутки.

Предыдущие переговоры в рамках ОПЕК+ закончились безрезультатно, что привело в ночь на 9 марта к обрушению рынка нефти.

Экономист Российского института стратегических исследований Михаил Беляев пояснил, что Россия заинтересована в стабилизации рынка черного золота, поэтому готова пойти на сокращение объемов нефтедобычи.