Клинцевич объяснил, ради чего наши военные помогают другим странам бороться с COVID-19

Оказывая поддержку другим странам в их войне с эпидемией COVID-19, российские специалисты тем самым приобретают бесценный опыт, который невозможно было бы получить в иных условиях.Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал известие о том, что министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина дал указание оказать помощь в борьбе с коронавирусом Боснии и Герцеговине.

«Это будет легко осуществимо, поскольку практически в каждой нашей дивизии есть специализированные батальоны, предназначенные для борьбы с радиоактивным, химическим и бактериологическим заражением, — заявил сенатор. — Их много, они оснащены техникой, средствами защиты, а также имеют практику работы в зараженной местности. Эффективность методик, которые они применяют, подтверждалась в течении десятилетий».

По словам парламентария, воинские соединения, о которых шла речь выше, проходили практику на специальных полигонах, где были смоделированы приближенные к реальным условия для отработки борьбы как с радиационным, так и с бактериологическим заражением.

«Они в состоянии работать в любой точке земного шара, — уверен Клинцевич. — и по тому уровню оснащения, которое наши ребята имеют, спектр их компетенции распространяется от оказания медицинской помощи до обезвреживания даже самых опасных объектов».

Собеседник ФАН отметил еще один аспект, который предусмотрели Путин и Шойгу, отправляя наших солдат бороться с эпидемией в другие страны.

«Можно сколько угодно тренироваться на полигонах, но ту практику, которую наши военнослужащие, врачи, химики получают сегодня в Европе, проводя реальное обезвреживание местности, защищая и оказывая медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя получить в иных условиях. И, поскольку в нашем собственном государстве еще не пройден пик заболеваемости коронавирусом, то эти натренированные во всех отношениях батальоны могут со знанием дела и максимально грамотно работать и в России — если, конечно, в этом возникнет необходимость», — резюмировал сенатор.

Напомним, по состоянию на 9 апреля, всего в мире обнаружено 1 484 992 случая заболевания коронавирусом COVID-19. При этом 335 563 человека вылечились, а 89 325 — погибли. Число заболевших в РФ — 10 131 (698 выздоровели, 76 умерли).