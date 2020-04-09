Составлен список звезд, кого могли заразить коронавирусом Бабкина и Лещенко

Москва, 9 апреля. Не все российские звезды отнеслись к правилам самоизоляции серьезно и подвергли риску жизни своих коллег и друзей, принимая участие в вечеринках и съемках.

Первым с подозрением на COVID-19 в больницу в Коммунарке попал народный артист Лев Лещенко. Однако спустя некоторое время он заявил, что повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. 1 апреля стало известно, что с симптомами COVID-19 госпитализирована певица Надежда Бабкина. Коронавирус тесты не выявили, однако оказалось, что Бабкина болеет пневмонией. В четверг артистку изолировали в отдельный инфекционный бокс.

Как передают «Народные новости», существует несколько предположений, от кого могла заразиться Бабкина. Одна из версий: от Лещенко на мероприятии по случаю 70-летия артистки. До этого певец засветился на дне рождения Аллы Крутой. После этого мероприятия под угрозой заражения коронавирусом могли оказаться многие звезды: Александр Буйнов, Николай Басков, Александр Серов, Лера Кудрявцева, Николай Цискаридзе, Олег Газманов и Ирина Аллегрова.

После юбилея Лещенко посетил эфир программы Андрея Малахова, на котором также присутствовали Ангелина Вовк, Геннадий Хазанов, Лариса Рубальская, Екатерина Шаврина, Аркадий Укупник. Стоит добавить, что все артисты находятся в зоне риска по возрасту.

Если повторный тест Бабкиной покажет заражение COVID-19, это станет тревожным звоночком для ее 61-летнего коллеги по «Модному приговору» дизайнера Александра Васильева и телеведущего Ивана Урганта.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Аркадий Укупник внезапно стал антигероем для своих соседей. После злополучного эфира у Андрея Малахова, где Укупник был в одном кадре с Львом Лещенко, от Аркадия начали шарахаться. По его утверждению, недруги распространили слух, что он болен и его разыскивает полиция. При этом Лещенко начал заявлять, что у него, возможно, и вовсе не было коронавируса. В запутанной истории разбирался колумнист ФАН, автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян.