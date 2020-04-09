России прогнозируют всплеск рождаемости после эпидемии коронавируса

Москва, 9 апреля. Бум рождаемости ждет Россию после эпидемии коронавируса, такой прогноз дал глава брачного агентства «От Анатолия Ивановича» Анатолий Алтухов.

В разговоре с корреспондентом iReactor он заметил, что спустя девять месяцев после завершения эпидемии в России будет демографический всплеск.

«После коронавируса, после периода времени на самоизоляции, через девять месяцев будет всплеск рождаемости», — считает Алтухов.

Ранее в китайском городе Ухань, где началось распространение нового заболевания, был снят двухмесячный карантин. После этого в Ухани был зафиксирован резкий рост желающих вступить в брак. Эксперт затруднился объяснить причины данного явления, поскольку в Китае непросто заключить брак, для этого необходимо иметь достаток.

«В Китае своеобразная ситуация. <…> Там мужчин больше, чем женщин, на 30 миллионов, но много женщин не замужем. Это связано с тем, что женщина по природе своей охотница, ее предназначение — выбрать лучшего мужчину с лучшими качествами», — пояснил специалист.

При этом, по его словам, в Москве наблюдается дефицит молодых девушек до 28 лет с образованием, привлекательной внешностью и без детей. Такую ситуацию Алтухов связывает с низкой рождаемостью в 1990-е годы.