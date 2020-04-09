Шойгу попросил Минобороны Чехии передать РФ памятник маршала Конева

Прага, 9 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил письмо чешскому коллеге с просьбой передать России памятник легендарного советского полководца маршала Ивана Конева. Ранее бронзовая статуя была снята с постамента в Праге по решению местных властей.

О письме Шойгу чешскому министру обороны сообщила пресс-служба силового ведомства европейской страны. Позже представитель Минобороны Чехии заявил, что они не могут передать Москве памятник, так как он принадлежит муниципалитету Прага-6.

Напомним, памятник Коневу был установлен на площади Интербригад в 1980 году. Именем советского маршала также были названы улицы в Праге и Нимбурке.

Монумент был демонтирован 3 апреля, на его месте планируется установить памятник «освобождению Праги». Инициатором «муниципального вандализма» был глава района Прага-6 Ондржей Коларж. Во время демонтажа он также позволил себе шутку, отметив, что у скульптуры не было маски от коронавируса.

Примечательно, что против сноса памятника выступали местные жители, ветеранские организации и президент страны.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу является преступлением и может осложнить отношения Чехии и России.