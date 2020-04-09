Минздрав РФ рассказал об основных причинах ухудшения состояния пациентов с COVID-19

Москва, 9 апреля. Ухудшение состояния наблюдается у тех пациентов с COVID-19, которые несвоевременно начали лечение, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» Мурашко отметил, что тяжесть заболевания у всех разная. Наиболее тяжело заболевание протекает у тех, «кто несвоевременно начал лечение и не придерживался определенных рекомендаций по терапии». А также у тех, кто поздно обратился за помощью.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавируса скончались более 90 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

По данным на 9 апреля, в России заразились COVID-19 10 131 человек, зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели после лечения 698 человек, передает «Газета.ру».

В четверг Минздрав опубликовал пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. В документ вошел обновленный список лекарств, применяемых при лечении коронавируса, передает RT. Помимо прочего, министерство перечислило наиболее распространенные симптомы заболевания, среди которых повышение температуры тела, кашель, одышка и утомляемость.