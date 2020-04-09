Члены саудовской королевской семьи заразились коронавирусом

Нью-Йорк, 9 апреля. Более 150 членов саудовской королевской семьи заразились коронавирусом. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, в больнице имени Короля Фейсала, предназначенной для членов королевской семьи, зарезервированы 500 мест. Губернатор Эр-Рияда находится в реанимации. При этом сам 84-летний король Салман самоизолировался во дворце на острове в Красном Море. В изоляции находится наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд, а также все министры.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило 1,5 миллиона человек, от инфекции скончались свыше 88 тысяч человек.

По данным на 9 апреля, в мире более 1,5 млн человек заразились коронавирусом, свыше 93 тысяч человек скончались. В Саудовской Аравии коронавирусом заражены 3,2 тысячи человек, 44 человека скончались.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 10 131 человека, за последние сутки выявлено 1459 случаев заболевания коронавирусом. За сутки из больниц выписали 118 человек, общее число победивших инфекцию составило 698 человек.