Мурашко рассказал о редких случаях тяжелой формы COVID-19 среди детей

Москва, 9 апреля. Дети крайне редко болеют пневмонией нового типа COVID-19 в тяжелой форме. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, система здравоохранения сейчас функционирует в стрессовых условиях, при этом часть коек в медучреждениях была перепрофилирована.

«В общей сложности по стране до конца этого месяца должно быть развернуто почти 95 тыс. коек с учетом перепрофилирования больничных коек, которые раньше использовались для других видов оказания медицинской помощи», — отметил Мурашко.

Он добавил, что у детей COVID-19 крайне редко протекает в тяжелой форме.

«Мы видим, что детское население болеет (коронавирусом. – Прим. ФАН) крайне редко тяжело. Действительно, старшее поколение, старше 60-65 лет, более тяжело болеет», — пояснил глава Минздрава.

Мурашко также заявил, что медики могут поставить диагноз «коронавирусная инфекция» без лабораторного подтверждения, с учетом клинической картины.

По последним данным, в России выявлено более десяти тысяч случаев заражения пневмонией нового типа, большинство из них были зарегистрированы в Москве. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли около 700 пациентов, 76 скончались. Медики провели более одного миллиона тестирований на наличие инфекции.