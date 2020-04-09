МИД РФ подверг критике планы США сократить объемы финансирования ВОЗ

Москва, 9 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неконструктивными и несвоевременными заявления представителей США о желании пересмотреть объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Вашингтон пересматривает объем финансирования ВОЗ, поскольку не видит должных результатов в борьбе с распространением COVID-19.

«Мы считаем занятую этим государством позицию неконструктивной, а подобные заявления - несвоевременными и контрпродуктивными в условиях нарастания масштабов пандемии», — прокомментировала заявление Помпео Захарова.

Она добавила, что «вызывает недоумение» резкое изменение позиции США.

Отметим, в ходе общения с журналистами во вторник президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в «многочисленных ошибках» и «ориентированности на Китай», после чего пообещал рассмотреть вопрос о приостановке выплат. Президент США уточнил, что речь не идет о немедленном прекращении выплат ВОЗ, а об «изучении» такой возможности.

Ранее Трамп уже выступал с критикой ВОЗ, обвиняя ее в «сосредоточенности» на Китае, в то время как финансируется она преимущественно за счет Соединенных Штатов.

На сегодняшний день именно США являются лидерами по распространению коронавирусной инфекции. Как сообщала «Газета.ру», в Нью-Йорке за последние 24 часа 799 человек скончались после заражения COVID-19, побив своеобразный антирекорд. Местные власти уверены, что число жертв будет увеличиваться с каждым днем.