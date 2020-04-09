Лондон, 9 апреля. Переболевшая коронавирусом актриса Ольга Куриленко рассказала, как защитить себя от инфекции во время эпидемии.

Куриленко выразила благодарность своим фанатам за поддержку отметив, что полностью вылечилась от коронавируса. При этом актриса призвала всех надевать медицинские маски при выходе из дома.

«Я до сих пор надеваю маску, когда выхожу, хотя я, наверное, больше ни заразить не могу, ни подхватить, так как уже переболела», — написала Куриленко в своем Instagram.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.