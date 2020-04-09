Путин освободил от должности замглавы МВД РФ Романова

Москва, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замминистра внутренних дел РФ, начальника следственного департамента МВД РФ Александра Романова. Глава государства подписал соответствующий указ.

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации — начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации», — сказано в указе.

Романов занимал должность замминистра внутренних дел РФ, начальника следственного департамента МВД РФ с декабря 2016 года. Ранее он был заместителем начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальником Главного следственного управления, а с 2015 по 2016 годы занимал пост главного федерального инспектора по Калининградской области аппарата полномочного представителя президент РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее в четверг Путин провел совещание о мерах государственной поддержки оборонно-промышленного комплекса, по итогам которого был дан ряд поручений. В совещании приняли участие главы российских регионов, федеральных органов власти и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).