Сирия, 10 апреля. Турция попыталась урегулировать конфликт между боевиками на севере Хасаки. Террористы стягивают силы к линии разграничения с САА в Идлибе. США распространяет ложные данные о потерях САА в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили нападение террористов ИГ1 на востоке провинции Хомс; нанесли ответные удары по укрепрайонам террористов в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные бандформирования: подозреваются в минировании автомобиля в городе Аль-Баб в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла еще одного из высокопоставленных боевиков, который покинул ряды группировки.

«Исламское государство»1: обвинялось в организации взрыва вблизи города Аль-Касра северо-западнее Дейр-эз-Зора.

Протурецкие силы: перебросили подкрепления в район Тель-Рифата в Алеппо; подверглись междоусобным стычкам в зоне операции «Источник мира»; заняли покинутые сирийцами дома на севере Хасаки.

ВС Турции: направили очередной военный конвой в Идлиб; перебросили подкрепления на север Хасаки; оборудовали КПП южнее Рас аль-Айна; разместили 58-й блокпост в Идлибе.

Международная коалиция: осуществила вылеты над Аш-Шаддади в Хасаке.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки прогремел взрыв в городе Аль-Баб, подконтрольном протурцеким формированиям. СВУ, установленное в автомобиле одного из высокопоставленных членов «Сирийской национальной армии», сработало у мечети Фатима Аль-Захра. В результате полевой командир группировки получил серьезные травмы. Как передавал новостной портал Baladi-News, его доставили в больницу на территории Турции, где он позднее скончался.

В минировании транспортного средства подозреваются как курдские боевики из состава «Сил освобождения Африна», так и члены протурецких формирований, ведущих междоусобную борьбу. Так, в течение дня публиковались сообщения о стычках между «Сирийской национальной армией» и «Ахрар аш-Шам».

В район города Азаз на севере от Алеппо были переброшены подкрепления союзников Турции. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), дополнительные отряды направились в сторону линии соприкосновения с курдскими бандгруппами.

Провинция Хомс

На юго-востоке провинции произошло нападение джихадистов «Исламского государства». Согласно данным Twitter-канала (QalaatAlMudiq), вылазка боевиков произошла в районе Вади аль-Ваер неподалеку от границы с провинцией Дейр-эз-Зор. В результате развернувшихся столкновений обе стороны понесли потери в живой силе. По мнению военных экспертов, организовавшие налет террористы прибыли со стороны оккупированного США района Ат-Танфа, в котором базируются боевики различных антиправительственных бандгрупп.

Позднее появились сообщения о захвате террористами города Эс-Сухне, которые получили опровержение от сирийских военных. Разведка САА полагает, что к распространению фейковых сведений могут иметь отношение США, которые стремятся оправдать свое незаконное присутствие в стране.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне произошел взрыв в городе Аль-Касра на северо-западе от административного центра провинции. Согласно данным новостного портала Al Nour, детонировало СВУ, заложенное на въезде в населенный пункт. Это привело к гибели двух гражданских лиц. В установке бомбы подозреваются подпольные ячейки «Исламского государства».

Во второй половине дня стало известно о втором взрыве в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), он прогремел в городе Аль-Багуз, в результате чего погиб один из мирных жителей.

Провинция Идлиб

Высокопоставленный член «Хайят Тахрир аш-Шам» объявил о выходе из состава группировки. Оппозиционные источники распространили заявление, в котором председатель «Верховного совета» формирования Бассам Сиони сообщает о том, что покидает ряды ХТШ. Напомним, двумя днями ранее о своем уходе также заявил полевой командир Абу Малик Ат-Таллик, который объяснил свое решение неудовлетворенностью действиями руководства ХТШ, которые привели к потере значительных территорий в Идлибе.

После полудня радикалы приступили к переброске крупных подкреплений к линии разграничения с силами САР. Дополнительные отряды прибыли в район Джабаль Шахшабо в прифронтовой зоне, передавал Telegram-канал (ogn55).

Позднее вновь активизировались боестолкновения на юге региона. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по укрепрайонам террористов на окраинах населенных пунктов Сфухон, Аль-Фатир и Аль-Бара в ответ на провокационные обстрелы с их стороны.

В провинцию въехал очередной турецкий конвой. Согласно данным новостного портала Al Nour, колонна с подкреплениями пересекла границу в районе погранперехода «Кафр-Лусин». В ее составе прибыли танки и бронеавтомобили.

Вечером стало известно об установке еще одного турецкого блокпоста на западе региона. По данным SOHR, он был размещен у трассы М-4 поблизости от деревни Джаннат Аль-Кура.

Провинция Ракка

Накануне обострились междоусобные столкновения между бандгруппами, действующими в составе протурецкой «Сирийской национально армии». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (rybar), стычки начались между членами формирования «Аль-Джабхат аш-Шамия» и радикалами «Сирийской свободной полиции». В результате развернувшихся боевых действий штаб-квартира «свободной полиции» оказалась заблокирована, а боевикам было предложено сложить оружие. Поводом для начала противостояния стала попытка ареста одного из так называемых полицейских, который был обвинен в пытках гражданских лиц и коррупции.

Во второй половине дня прогремел взрыв к юго-западу от Ракки. Мина, вероятно, заложенная террористами ИГ еще во время оккупации этих территорий, сработала вблизи города Ат-Табка. В результате пострадал ребенок.

Провинция Хасака

На север провинции накануне прибыли 19 автобусов с порядка 900 боевиками группировок «Ахрар аш-Шаркыя» и «Аль-Джабхат аш-Шамия» и членами их семей. Как передавал Telegram-канал (rybar), они займут дома, покинутые коренными жителями во время операции «Источник мира». Позднее сообщалось, что в районе Рас аль-Айна в рядах протурецких боевиков начались междоусобицы. Предполагается, конфликт вспыхнул во время дележки домов. В попытке повлиять на ситуацию в региона прибыли подкрепления ВС Турции. Отмечалось, что Анкара оборудовала южнее Рас аль-Айна опорный пункт.

Как известно, самовольная конфискация жилых домов союзниками Турции наблюдается и в провинции Алеппо. Более того, ввиду нехватки брошенных зданий радикалы в Африне уже приступили к принудительному выселению гражданских лиц.

Поступали данные о вылетах ВВС международной коалиции во главе с США в южной части Хасаки. Информационный портал Al Nour сообщал о том, что военные самолеты были замечены над городом Аш-Шаддади.

1 Организация запрещена на территории РФ.