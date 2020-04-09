Захарова назвала бессовестными обвинения США в адрес РФ в дезинформации по коронавирусу

Москва, 9 апреля. Госдепартамент США не смог дать вразумительный ответ на требование представить факты, подтверждающие обвинения в адрес Москвы о дезинформации по коронавирусу. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, некоторые американские СМИ и высокопоставленные чиновники пытались обвинить российскую сторону в некой дезинформационной кампании против США, связанной с эпидемией коронавирусной инфекции. Москва обратилась в Госдепартамент США с требованием представить факты, подтверждающие подобные утверждения, однако Вашингтон не смог дать вразумительного ответа.

«Никаких вразумительных объяснений подобных утверждений мы не получили, не говоря уже о каких-либо доказательствах», — пояснила Захарова.

Она также добавила, что подобные обвинения являются беспочвенными и бессовестными, отметив недопустимость спекулирования на теме эпидемии коронавируса.

«Спекулировать и использовать, играть на страхах людей в политических целях просто недопустимо, это опасно», — подчеркнула Захарова.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.