Академик Зверев рассказал, когда создадут лекарство от коронавируса

Москва, 9 апреля. Лекарство от коронавируса необходимо разрабатывать, при этом не нарушая процедур создания подобных медикаментов, заявил академик Российской академии наук, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени И. М. Сеченова Виталий Зверев.

По словам ученого, коронавирус останется в человеческой популяции. Зверев подчеркнул, что на данный момент важно справиться с первой волной эпидемии, а затем проводить разработки любых препаратов и создать лекарство от COVID-19.

Академик объяснил, что лекарство должно пройти испытания на животных и на культуре клеток. Однако это займет время, лекарство от коронавируса не создадут ни за месяц, ни за год, уверен ученый.

«Реальное лекарство против коронавируса может появиться не раньше, чем через полтора-два года», — отметил врач.

Также врач объяснил, зачем у переболевших коронавирусом берут плазму, как и при лечении клещевого энцефалита и других болезней.

«Это так называемая пассивная иммунизация», — пояснил врач в эфире шоу «60 минут».

Ученый уточнил, что в крови вылечившегося от коронавируса человека имеются антитела, который могут помочь больным. Антитела нейтрализуют вирус, разрушают его, после чего он выводится из организма.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило 1,5 миллиона человек, от инфекции скончались свыше 88 тысяч человек.

По данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 10 131 человека, за последние сутки выявлено 1459 случаев заболевания коронавирусом. За сутки из больниц 118 человек, общее число победивших инфекцию составило 698 человек.