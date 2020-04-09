Захарова назвала демонтаж памятника Коневу в Праге преступлением и пообещала ответ

Москва, 9 апреля. Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу является преступлением и может осложнить отношения Чехии и России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она выразила недоумение по поводу неспособности центральной власти страны пресечь «глумливую активность» муниципальных чиновников чешской столицы.

«Совершенное в Праге, а это преступление, способно стать долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях и, без сомнения, не останется без ответа», — подчеркнула Захарова.

Решение о сносе памятника приняли власти столичного района Прага-6 еще в сентябре 2019 года, 3 апреля монумент был демонтирован. Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек заявил, что действия муниципалитета позорят страну, российское посольство выразило решительный протест МИД Чехии.

Памятник Коневу городские власти Праги установили на рубеже 1970–80-х годов. Монумент был возведен на деньги пражан в благодарность за освобождение города от гитлеровских сил в мае 1945 года. Особо местные жители отмечали решение советского военачальника не применять при взятии города тяжелую артиллерию, что сохранило его уникальную архитектуру.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал Следственный комитет возбуждать уголовные дела за снос памятников советским гражданам. С такой просьбой он обратился к главе ведомства Александру Бастрыкину, передает Ura.ru.