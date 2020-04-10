В Госдуме призвали Польшу прекратить «истерику» по поводу крушения Ту-154 под Смоленском

Польские власти пытаются политизировать процесс расследования крушения самолета Ту-154М под Смоленском, направляя ноты, не имеющие никакой юридической силы. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Антон Морозов.

МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154М, на котором в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский. При заходе на посадку в аэропорт «Смоленск-Северный» лайнер потерпел крушение.

«МИД передал в посольство России ноту, призывающую российскую сторону немедленно выдать собственность Польши – обломки самолета Ту-154М… Ни одна норма международного права не дает оснований для удерживания Россией польской собственности», — говорится в обращении внешнеполитического ведомства Польши.

Однако член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов объяснил, что причина такого призыва со стороны польских властей достаточно банальна.

«Они в очередной раз хотят политизировать процесс расследования этой катастрофы. Вместо того, чтобы принимать нормальное полноценное участие, как российская сторона неоднократно их призывала, они пытаются выдвигать всякие невыполнимые условия», — пояснил Морозов в комментарии ФАН.

Парламентарий напомнил, что российские следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения президентского самолета, но «вещественные доказательства никому не передаются до тех пор, пока дело не закрыто».

«Это всем известно, но тем не менее они направляют такие ноты, которые не имеют никакой юридической силы. Я бы призвал польских коллег не устраивать истерик по данному вопросу, а конструктивно взаимодействовать с российскими правоохранительными органами в соответствии с международным правом и действующими договорами», — добавил собеседник ФАН.

Ранее следственный комитет России одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, российские специалисты неоднократно помогали польским коллегам. В частности, они совместно осматривали агрегаты, подузлы и конструктивные элементы Ту-154, хранящихся в Смоленске.

Напомним, спустя год после трагедии польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий согласилась с выводами российского следствия, однако позже Варшава заявила о якобы прогремевшем на борту взрыве.

В сентябре 2018 года Европейский суд по правам человека удовлетворил иск вдов жертв крушения самолета Ту-154 под Смоленском и признал нарушением права на уважение частной жизни решение польских властей провести эксгумацию погибших в авиакатастрофе. Суд обязал Варшаву выплатить вдовам по 16 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба.