Захарова сообщила о попытках боевиков сорвать перемирие в Идлибе

Москва, 9 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что террористы продолжают пытаться сорвать перемирие в сирийской провинции Идлиб.

По ее словам, боевики мешают патрулированию в коридоре безопасности трассы М-4. Мария Захарова подчеркнула, что озабоченность вызывает положение на неподконтрольных Дамаску территориях, в том числе в Идлибе, Ат-Танфе и на северо-востоке страны.

В Идлибской зоне деэскалации реализуется российско-турецкий меморандум, пояснила дипломат. Она добавила, что в целом режим прекращения огня соблюдается, но боевики пытаются сорвать усилия Москвы и Стамбула.

«В частности, всячески препятствуют проведению совместного российско-турецкого патрулирования в коридоре безопасности вдоль трассы М-4. Это лишний раз подтверждает, что в Идлибе правят бал террористы», — сказала Мария Захарова на брифинге.

Она пояснила, что террористы «настроены на продолжение кровопролития».

Напомним, в начале марта в Москве состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудили ситуацию в Идлибе. Путин выразил уверенность в том, что достигнутые с турецким коллегой договоренности станут основой для урегулирования ситуации в сирийской провинции.