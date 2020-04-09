Мужчина погиб при попытке заступиться за незнакомую девушку в Чебоксарах

Чебоксары, 9 апреля. Местный житель погиб, спасая незнакомую девушку от вооруженного ножами мужчины в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Республике Чувашия.

По имеющимся данным, трагический инцидент произошел вечером 8 апреля. 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к компании девушек в одном из дворов города. Дамы были не рады такому общению и поспешили отделаться от назойливого мужчины, но тот стал ругаться и бросать в них пустые бутылки, демонстрируя при этом два кухонных ножа.

Девушки испугались, бросились бежать и при этом звать на помощь. Злоумышленник бросился за одной из дам.

«Происходящее увидел 35-летний мужчина, который вступился за девушку и потребовал у подозреваемого успокоиться. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему не менее шести ударов ножами», — говорится в сообщении.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Другим очевидцам происшествия удалось задержать преступника и передать его правоохранителям. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».