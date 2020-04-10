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Историк надеется, что статья УК РФ за снос памятников героям войны остановит вандалов

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Историк Дюков надеется, что статья УК РФ за снос памятников героям ВОВ остановит вандалов

Историк, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков считает, что многие советские памятники, уничтоженные в странах Европе, можно было спасти, если бы поправки в российском уголовном законодательстве были сделаны раньше. Так историк прокомментировал Федеральному агентству новостей введение уголовной ответственности за уничтожение либо повреждение памятников Великой Отечественной войны как на территории России, так и за рубежом. 

Напомним, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России пополнились статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение либо повреждение памятников Великой Отечественной войны, вне зависимости от того, где это случилось — на территории РФ или же за ее пределами. Соответствующий законопроект 7 апреля подписал президент России Владимир Путин.

«Этот закон чрезвычайно актуален, — заявил он. — Жалко, что подобный закон не был введен раньше. За последние годы мы наблюдали целую эпидемию уничтожения памятников советским воинам-освободителям на территории восточно-европейских государств».

По словам собеседника ФАН, ситуация значительно усугубилась в сентябре прошлого года, когда Европарламент принял резолюцию, которая совершенно безосновательно уравнивает ответственность за развязывание Второй Мировой войны Советского Союза и нацистской Германии. Одним из пунктов этой резолюции санкционируется уничтожение памятников советским воинам. В этом пункте говорится о памятниках тоталитарным режимам.

«Всем понятно, что имеется в виду, — констатировал Дюков. — Разумеется, уничтожение памятников, санкционированное резолюцией Европарламента, в ближайшее время будет еще более активным».

Историк Дюков надеется, что статья УК РФ за снос памятников героям ВОВ остановит вандалов

Эксперт обратил внимание на то, что даже эпидемия коронавируса не останавливает политиков, стремящихся бороться с памятью о роли Советской Армии в освобождении восточно-европейских стран. Так, недавно, в условиях пандемии и карантина, в Чехии был уничтожен памятник маршалу Ивану Коневу.

«Это яркое свидетельство того, что происходит», — отметил Александр Дюков.

В этой ситуации, по мнению историка, чрезвычайно важно введение уголовной ответственности за уничтожение памятников советским воинам.

«Действие данной статьи Уголовного кодекса также будет распространяться в отношении представителей восточно-европейских стран, уничтожающих советские памятники, — уточнил Александр Дюков. — И это — чрезвычайно позитивно. Это дисциплинирующая норма, которая позволит хоть как-то сбить волну совершенно возмутительных актов вандализма, которые осуществляются на высшем уровне в ряде европейских стран».

В завершение беседы эксперт заявил, что принятие подобного закона можно только приветствовать и сожалеть, что это не было сделано на 5-10 лет раньше.

«Тогда, возможно, многие из тех памятников, которые были уничтожены, могли бы быть спасены», — подытожил историк.

Историк Дюков надеется, что статья УК РФ за снос памятников героям ВОВ остановит вандалов

Напомним, что 7 апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал ранее утвержденный в третьем, последнем, чтении законопроект № 917030-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». В соответствии с документом предусматривается уголовная ответственность «за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России».

Случаи сноса, частичного разрушения и другие акты вандализма в отношении советских воинских памятников в последние годы происходили в основном в странах Восточной Европы, а так в Прибалтике и на Украине.

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