Историк надеется, что статья УК РФ за снос памятников героям войны остановит вандалов

Историк, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков считает, что многие советские памятники, уничтоженные в странах Европе, можно было спасти, если бы поправки в российском уголовном законодательстве были сделаны раньше. Так историк прокомментировал Федеральному агентству новостей введение уголовной ответственности за уничтожение либо повреждение памятников Великой Отечественной войны как на территории России, так и за рубежом.

Напомним, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России пополнились статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение либо повреждение памятников Великой Отечественной войны, вне зависимости от того, где это случилось — на территории РФ или же за ее пределами. Соответствующий законопроект 7 апреля подписал президент России Владимир Путин.

«Этот закон чрезвычайно актуален, — заявил он. — Жалко, что подобный закон не был введен раньше. За последние годы мы наблюдали целую эпидемию уничтожения памятников советским воинам-освободителям на территории восточно-европейских государств».

По словам собеседника ФАН, ситуация значительно усугубилась в сентябре прошлого года, когда Европарламент принял резолюцию, которая совершенно безосновательно уравнивает ответственность за развязывание Второй Мировой войны Советского Союза и нацистской Германии. Одним из пунктов этой резолюции санкционируется уничтожение памятников советским воинам. В этом пункте говорится о памятниках тоталитарным режимам.

«Всем понятно, что имеется в виду, — констатировал Дюков. — Разумеется, уничтожение памятников, санкционированное резолюцией Европарламента, в ближайшее время будет еще более активным».

Эксперт обратил внимание на то, что даже эпидемия коронавируса не останавливает политиков, стремящихся бороться с памятью о роли Советской Армии в освобождении восточно-европейских стран. Так, недавно, в условиях пандемии и карантина, в Чехии был уничтожен памятник маршалу Ивану Коневу.

«Это яркое свидетельство того, что происходит», — отметил Александр Дюков.

В этой ситуации, по мнению историка, чрезвычайно важно введение уголовной ответственности за уничтожение памятников советским воинам.

«Действие данной статьи Уголовного кодекса также будет распространяться в отношении представителей восточно-европейских стран, уничтожающих советские памятники, — уточнил Александр Дюков. — И это — чрезвычайно позитивно. Это дисциплинирующая норма, которая позволит хоть как-то сбить волну совершенно возмутительных актов вандализма, которые осуществляются на высшем уровне в ряде европейских стран».

В завершение беседы эксперт заявил, что принятие подобного закона можно только приветствовать и сожалеть, что это не было сделано на 5-10 лет раньше.

«Тогда, возможно, многие из тех памятников, которые были уничтожены, могли бы быть спасены», — подытожил историк.

Напомним, что 7 апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал ранее утвержденный в третьем, последнем, чтении законопроект № 917030-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». В соответствии с документом предусматривается уголовная ответственность «за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России».

Случаи сноса, частичного разрушения и другие акты вандализма в отношении советских воинских памятников в последние годы происходили в основном в странах Восточной Европы, а так в Прибалтике и на Украине.