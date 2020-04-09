Случаи заражения коронавирусом зафиксированы на 150 военных базах в США

Вашингтон, 9 апреля. Случаи заражения американских военных коронавирусной инфекцией зарегистрированы на 150 военных базах США. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, коронавирус проник не менее чем на 150 военных базах США в 41 штате. К настоящему моменту общее число зараженных американских военнослужащих достигает двух тысяч. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано на военно-морских базах в Сан-Диего, Норфолке, Джексонвилле, Сан-Антонио и в штате Вашингтон. Кроме того, случаи заражения зарегистрированы на военных базах, где тренируют новобранцев.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавируса скончались более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.