Сирия, 9 апреля. Сирийская разведка подозревает США в намеренном распространении ложных сведений о захвате города Эс-Сухне террористами. Ребенок пострадал при взрыве бомбы в Ракке. САА направила подкрепления на юг Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали более двух гектаров территории в провинциях Дамаск и Даръа; направили подкрепления к линии разграничения сил с террористами на юге Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: установили 58-й наблюдательный пост на западе Идлиба; заявили об аресте четырех курдских боевиков в зоне операции «Источник мира»; сообщили об обнаружении схрона РПК в Иракском Курдистане.

Соединенные Штаты: поддерживают распространение ложных сведений о территориальных потерях САА в Хомсе.

Провинция Хомс

Ранее поступали сообщения о вылазке «спящих ячеек» «Исламского государства»1 на востоке Хомса. Выяснилось, что информация о захвате города Эс-Сухне, публиковавшаяся боевиками в социальных сетях, является ложной. По данным источника в Сирийской арабской армии (САА), населенный пункт полностью контролируется правительственными подразделениями.

Сотрудники разведки САА полагают, что за распространением фейковых сведений стоят США, которые подобным образом стремятся оправдать свое присутствие в Сирии.

Провинция Даръа

В юго-западных регионах САР состоялся новый этап работ по разминированию местности и объектов. Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), инженерные подразделения САА выполняли задачи по уничтожению СВУ и боеприпасов, оставленных боевиками, в населенных пунктах Дума, Арбил, Мазрат-Махмуд и Хош аль-Фара в Дамаске, а также в городах Джасим, Эль-Харра, Кафр-Шамс и Инхиль в Даръа. В общей сложности сирийские военные зачистили более двух гектаров территории. Во время поисков удалось обнаружить и обезвредить 32 взрывоопасных устройства. Напомним, провинции Дамаск и Даръа полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) весной-летом 2018 года.

Провинция Идлиб

В Идлибе состоялось открытие 58 турецкого наблюдательного поста. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что ВС Турции разместили новый КПП неподалеку от населенного пункта Джаннат Аль-Кура в западной части провинции. Блокпост находится у шоссе М-4, по которому проходит маршрут совместного патрулирования Турции и военной полиции РФ. Напомним, ранее Анкара взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности в зоне мониторинга.

Тем временем правительственные войска направили подкрепления в горный район Аз-Завия на юге провинции, передает Twitter-канал (RojavaNetwork). Напомним, в первой половине дня к линии разграничения сил также были переброшены дополнительные отряды боевиков.

Провинция Ракка

Поступают данные о рейдах турецкого спецназа в северных районах провинции. Согласно официальным данным, в результате обысков удалось арестовать четырех курдских боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG). В то же время военный источник в сети Twitter (JabirAlNabi1) утверждает, что задержанные никак не связаны с деятельностью радикальных курдских группировок. Более подробные сведения пока выясняются.

Между тем Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о взрыве неподалеку от города Ат-Табка к юго-западу от административного центра провинции. В результате детонации бомбы ранения получил ребенок. Предполагается, что СВУ было заложено террористами «Исламского государства» еще во время оккупации этого района.

Ирак

Министерство национальной обороны Турции сообщило о ходе третьего этапа операции «Коготь» в Иракском Курдистане. В соответствии с данными, представленными турецким оборонным ведомством, военнослужащим армии Турции удалось выявить схрон группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), в котором хранились 20 дистанционно управляемых СВУ. Место, в котором был обнаружен склад, не уточняется.

Как известно, Анкара стремится обезопасить свои границы от вылазок курдских боевиков. В конце прошлого месяца сообщалось, что в рамках кампании была нейтрализована высокопоставленная женщина-боевик РПК по имени Назифа Билен.

1 Организация запрещена на территории РФ.