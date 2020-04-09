Кудрин заявил, что РФ нужно выйти из договоренностей ОПЕК+ после кризиса

Москва, 9 апреля. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что после завершения кризиса России лучше выйти из соглашения ОПЕК+.

По его словам, в настоящее время соглашение оправдано. Кудрин также выразил надежду, что страны-производители, в том числе и США, смогут договориться о сокращении производства.

Министр энергетики Росси Александр Новак ранее сообщил, что в заседании ОПЕК+ принимают участие и новые страны, частности, Канада и Норвегия. Спрос на нефть из-за коронавируса серьезно снизился, поэтому странам-производителям необходимо объединить усилия для стабилизации рынка нефти, отметил он.