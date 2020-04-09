Гузеева раскритиковала идею замужества после 40 лет

Москва, 9 апреля. Телеведущая Лариса Гузеева вновь оскорбила участницу своего шоу «Давай поженимся!» Актриса подвергла критике 42-летнюю участницу программы, которая решила обзавестись парой.

Гузеева резко высказалась о планах женщины, отметив, что у нее нет шансов. По ее словам, множество состоятельных женщин старше 40 лет, имеющих в собственности недвижимость, не могут найти себе спутника, и на это есть объективные причины.

«Вы понимаете правду про себя? Это никому не нужно! Мужчина — самец. Если ему не 70... И то, даже он на 40-летних смотрит так: «А посвежее кого-нибудь нет, помоложе?» — заявила Гузеева в эфире программы.

Она подчеркнула, что поиски половинки в таком возрасте скорее всего будет безуспешен, сообщают «Дни.ру».

«Только если вы не Анжелика Варум», – отметила телеведущая.

Неудивительно, что участница программы и ее группа поддержки были сильно расстроены, когда услышали резкое замечание Гузеевой, однако знаменитости как обычно было совершенно безразличны терзания героев шоу.

Ранее стало известно, что последующие выпуски «Давай поженимся» временно будут выходить без астролога Василисы Володиной. Изменения связаны с эпидемией коронавируса, ведущая решила пока отказаться от участия в съемках, передает телеканал «360».