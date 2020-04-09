Политолог Межевич рассказал о различиях в методах РФ и Белоруссии в борьбе с коронавирусом



Республика Беларусь — стратегический партнер и ближайший сосед Российской Федерации, а потому помочь ей побороть эпидемию коронавируса в наших же интересах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук и исполняющий обязанности руководителя Центра Белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Таким образом собеседник ФАН согласился с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, заявившим, что Россия и Белоруссия в плане борьбы с эпидемией находятся «в одной лодке» и должны поддерживать друг друга. Памятуя о том, насколько наши страны интегрированы друг с другом, нельзя не отметить точность этого образного выражения.

«Почему получилось так, что нам нужно помогать белорусам? Дело в том, что еще в феврале этого года, когда угроза эпидемии еще только нависла над Европой, наши страны выбрали разные модели реагирования на коронавирус. Республика Беларусь приняла небольшое количество ограничивающих мер — и даже сегодня, оказавшись в Минске, мы можем зайти в ресторан, заказать себе драников и выпить темного белорусского пива. Согласитесь, мы в России уже про подобное давно забыли», — рассказал политолог.

По его словам, подобный «нежесткий» путь реагирования на «медицинские вызовы» роднит Белоруссию со Швецией — там также не стали придавать эпидемии огромного значения. Путь же, выбранный Российской Федерацией, являет собой смесь китайского и немецкого подхода к решению проблемы эпидемии.

«В частности, в Германии органы власти в последний момент сумели взять коронавирус под контроль, — считает эксперт. — В Китае же дошло до военных патрулей и перекапывания дорог — метод не самый демократичный, однако не признать его эффективность нельзя».

Межевич отметил, что, несмотря на выбранные разные пути реагирования на пандемию, это не ставит под сомнение перспективность интегративных процессов, происходящих в Союзном государстве: его единые законодательные акты до сих пор не регламентировали какой-либо единый порядок действий при эпидемиологической угрозе. Как не прописан он и в Евросоюзе, где каждый его член предпочел действовать так, как удобно ему.

«Наши политики в области коронавируса оказались различны, — сказал собеседник ФАН, — И так получилось, что у России теперь есть возможность оказать помощь своему соседу. Сделать это с нашей стороны будет правильно и логично: уже сейчас очевидно, что восстановить бывшее совсем недавно довольно тесным миграционное сообщение между нашими странами удастся лишь в случае, если мы одновременно поборем эпидемию и не будем представлять друг для друга угрозы заражения. Ну а в будущем нам, безусловно, необходимо будет выработать единую политику противодействия подобным бедствиям».

Напомним, по состоянию на 9 апреля, всего в мире обнаружено 1 484 992 случая заражения коронавирусом. При этом 335 563 человека вылечились, а 89 325 — погибли. Число заболевших в РФ — 10 131 (698 выздоровели, 76 умерли).