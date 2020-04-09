Донбасс, 9 апреля. Солдаты Киева сбросили на район Горловки мины с беспилотника, есть погибшие и раненые. Командир бригады ВСУ зарабатывает на своих подчиненных. В Луганской области комбриг ВСУ сфабриковал фотоотчет о служебных занятиях и похитил ГСМ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Территория Донецкой Народной Республики обстреляна Вооруженными силами Украины из тяжелых минометов 11 раз за сутки, соседняя ЛНР — дважды. Удары пришлись на девять населенных пунктов, в том числе города Донецк и Горловку. В Зайцево снаряд попал во двор частного дома, который поврежден осколками, уничтожена хозпостройка с домашними животными.

В четверг днем из сообщения горловского мэра Ивана Приходько стало известно о применении украинскими силовиками ударного беспилотника по Широкой Балке (район Горловки). Результатом сброса боеприпасов стали гибель гражданской девушки 1994 года рождения и тяжелое ранение мужчины.

«Молот» взорвал минометный расчет украинцев

В Народной милиции ДНР сообщили, что во вторник украинские подразделения предприняли попытку совершить провокационный обстрел окраины Донецка в районе шахты «Трудовская». Минометный расчет 28-й механизированной бригады ВСУ стрельбой с украинской территории должен был вызвать ответный огонь военных ДНР. Результаты спровоцированного обстрела планировали отснять журналисты телеканалов «Интер», «1+1» и ICTV.

Работу корреспондентов координировал офицер пресс-службы штаба Операции объединенных сил. Однако привести план в исполнение не удалось — при первом же выстреле из 120-мм миномета «Молот» украинского производства произошел разрыв ствола орудия. Старший солдат Слесарчук А. А. погиб во время взрыва, еще трое солдат ранены. Комбриг Марченко, скрывая происшествие от высшего руководства, забрал видеокамеры и отснятый материал у журналистов.

Украинский солдат остался калекой из-за незаконной работы

Командир 30-й механизированной бригады ВСУ, дислоцирующейся в Луганской области, Иван Гараз разработал схему очередного незаконного заработка с участием своих подчиненных, сообщают в луганской Народной милиции. Целая группа разнорабочих, собранная из военнослужащих бригады, работала на лесопилке в городе Соледар. Рабочим платились дополнительные надбавки и премии, все они числились как бойцы, выполняющие боевые задачи на передовой. Основной доход на лесопилке принадлежал комбригу и его товарищам-офицерам.

Народной милиции ЛНР стало известно, что недавно солдат Фещук потерял руку во время работы на пилораме. Небоевая потеря скрыта от командования оперативно-тактической группировки «Север», а группа рабочих продолжает трудиться на различных кустарных предприятиях Луганской области, обеспечивая дополнительный заработок украинским командирам.

Другой предприимчивый офицер ВСУ — комбриг 25-й десантной бригады Олег Зенченко — сфабриковал фотоотчет о проведении в его части занятий по вождению и огневой подготовке. Сфабрикованными фото военный отчитался перед вышестоящим руководством с целью списания горюче-смазочных материалов.