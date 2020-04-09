Новак призвал страны объединить усилия для стабилизации нефтяного рынка

Москва, 9 апреля. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в заседании ОПЕК+ принимают участие и новые страны.

По его словам, речь идет о таких странах, как Канада и Норвегия. Россия считает, что спрос на нефть из-за коронавируса упал столь серьезно, что всем странам-производителям надо объединить усилия, чтобы стабилизировать рынок, добавил Александр Новак.

Напомним, 9 апреля участники нефтяного рынка приступили к новым переговорам в рамках ОПЕК+. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции встреча проходит в дистанционном формате. Одна из главных тем переговоров — возможности стабилизации цен на черное золото в условиях пандемии.

Ранее сообщалось, что Россия заявила о готовности сократить нефтедобычу на 1,6 миллиона баррелей в сутки при общемировом снижении на 10 миллионов б/с.