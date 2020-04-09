Путин дал ряд поручений по итогам совещания о мерах господдержки ОПК

Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах государственной поддержки оборонно-промышленного комплекса по итогам, которого был дан ряд поручений. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, в совещании приняли участие главы российских регионов, федеральных органов власти и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«По итогам совещания, которое прошло в режиме видеоконференции, Владимир Путин дал соответствующие поручения», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что глава государства провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсуждались меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.