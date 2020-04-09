СК завел три уголовных дела из-за фейков о коронавирусе

Москва, 9 апреля. Следственный комитет РФ возбудил еще три уголовных дела по фактам распространения фейков о коронавирусе, об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении возбуждены три уголовных дела по статье 207.1 УК РФ по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения», — сообщили в СК РФ.

Причиной для возбуждения первого уголовного дела стал фейк о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии. Второе уголовное дело возбуждено из-за распространения ложной информации о продлении самоизоляции на 12 месяцев. Третье уголовное дело возбуждено из-за фейка о введении пропускного режима в Москве.

Следователи дадут правовую оценку действиям лиц, опубликовавшим заведомо недостоверную информацию о коронавирусе.

Ранее СК РФ сообщил о проведении проверки по факту публикации фейка в Telegram-канале о массовом заражении медиков коронавирусом в Саратовской области. В одном из Telegram-каналов появилась статья о якобы заразившихся коронавирусом 44 медицинских работниках. Минздрав Саратовской области опроверг эту информацию.

Российский сегмент Интернета регулярно пополняется новыми фейками о коронавирусе. В Сети распространяется дезинформация о количестве заболевавших и происхождении вируса. Федеральное агентство новостей рассказало, по каким признакам можно распознать фейк, и представило топ ложных сообщений на тему коронавируса.