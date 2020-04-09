В МИД РФ обвинили ОЗХО в нарушениях при расследовании ситуации с химоружием в Сирии

Москва, 9 апреля. Доклад ОЗХО о ситуации с химоружием в Сирии сформирован с нарушением принципов ведения расследований, заложенных по конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что доклад имеет политические мотивы, навязанные группой заинтересованных государств.

«Они добились создания группы по расследованию вопреки основополагающим положениям профильной конвенции о запрещении химического оружия и общепризнанным нормам международного права», — отметила Захарова.

По ее словам, полномочия группы расследователей сомнительны, поскольку «вторгаются в сферу исключительных прерогатив Совбеза ООН». Авторы доклада нарушили системные принципы КЗХО, в том числе так и не совершив обязательный выезд на место предполагаемого происшествия.

«Трудно было ожидать иного от структуры, которая была навязана узким кругом заинтересованных государств, сугубо технической по своей природе, и предназначению ОЗХО», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее МИД Сирии назвал доклад ОЗХО сфабрикованным. По мнению сирийской стороны, выводы экспертов основаны на данных, подготовленных террористами запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и неправительственной организацией «Белые каски», передавало Федеральное агентство новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.