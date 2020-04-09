Доктор Мясников уверен, что 60% населения Земли переболеет коронавирусом

Москва, 9 апреля. Победа над коронавирусом произойдет после того, как им переболеют 60% населения Земли. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

По его словам, коронавирус перестанет представлять угрозу человечеству, когда им переболеют 60% населения Земли. Мясников также добавил, что введение карантинных мер позволяет исключить резкого роста числа зараженных и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

«Карантин позволяет не допустить взрывного распространения и роста смертности», — пояснил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавируса погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.