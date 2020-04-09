МИД РФ назвал взрывоопасной ситуацию по коронавирусу в районе «Ат-Танфа» в Сирии

Москва, 9 апреля. Сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса складывается в сирийском Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наиболее сложная и потенциально взрывоопасная с точки зрения распространения коронавируса обстановка складывается в Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что опасная ситуация по коронавируса возникла именно на территориях, которые незаконно оккупировали США и их союзники. По данным ООН, на этих территориях сохраняется много мин, неразорвавшихся снарядов, но только две больницы.

Представитель МИД РФ добавила, что именно в Заевфратье сосредоточены наиболее проблемные очаги потенциально массового заражения коронавирусом: переполненные тюрьмы, в которых более 10 тысяч террористов, а также лагеря беженцев. Захарова напомнила, что только в лагере «Аль-Хол» содержатся около 67 тысяч человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что США затягивают реализацию плана ООН по эвакуации беженцев из подконтрольного боевикам лагеря «Эр-Рукбан». Власти Сирии и РФ неоднократно подчеркивали, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.