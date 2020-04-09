США используют очередной фейк ОЗХО о химоружии для агрессии против Сирии

Вашингтон пригрозил сирийскому руководству новыми санкциями после выводов экспертов ОЗХО о применении химического оружия в Сирии. При этом у Соединенных Штатов нет каких-либо доказательств. О том, как и зачем США вновь пытаются надавить на Дамаск с помощью фальсификаций — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Новые угрозы Госдепартамента

Официальный представитель внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы представителей СМИ, обвинил сирийское руководство в использовании химоружия. По его словам, Вашингтон теоретически мог бы поднять вопрос о наказании САР в Совете Безопасности ООН. Однако, посетовал сотрудник Госдепа, эту инициативу сразу же заблокируют Россия и Китай, а потому влиять на Дамаск американцам придется как-то иначе.

«По этой причине нам придется предпринимать действия другого рода. Это действия политического, дипломатического и экономического характера», — отметил представитель Госдепартамента США.

При этом он не уточнил, какие именно ограничительные будут введены, а также в отношении каких персон или организаций это будет сделано.

В свою очередь МИД Сирии подчеркнул, что доклад ОЗХО о применении химического оружия в Аль-Латамне, на который опирается Госдеп в новых обвинениях, содержит поддельные и сфабрикованные выводы. Цель этих выводов – искажение фактов и обвинение властей Сирии. В качестве источников используются данные, подготовленные и сфабрикованные террористами запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и так называемыми «Белыми касками» в исполнение указаний их руководителей в США, Турции и других западных странах, заметило сирийское ведомство.

Как создаются «доказательства»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее представила доклад, в котором утверждается, что сирийская армия весной 2017 года якобы применила химоружие в населенном пункте Аль-Латамна в провинции Хама.

При этом все выводы экспертов ОЗХО сделаны исключительно на основе показаний представителей так называемой вооруженной оппозиции, представителями которой являются фактически члены различных террористических группировок, а также на основе данных представителей НКО «Белые каски». Последние уже неоднократно уличались в фальсификации «доказательств». Данная организация, получающая деньги от Госдепартамента США, уже неоднократно готовила постановочные видео с актерами, которые исполняли роль пострадавших от химической атаки мирных граждан.

Огромные претензии у общественности имеются и к самой ОЗХО. Так, WikiLeaks в минувшем году представил доклад членов специальной независимой комиссии, которые изучили полученные от информатора электронные письма, текстовые сообщения и скрытые предварительные доклады Организации по запрещению химического оружия. Эксперты установили, что сотрудники организации использовали неприемлемые методы и скрыли ключевую информацию о химических анализах, токсикологических консультациях, баллистических исследованиях и опросах свидетелей по данному делу. WikiLeaks также сообщил, что ряд инспекторов ОЗХО, которые хотели огласить утаиваемые данные, пытались отстранить от расследования.

«Делается это, по всей видимости, с целью поддержки предопределенных заключений», — приводит портал выводы независимых экспертов.

Сирийские власти неоднократно подчеркивали, что никакого химоружия у правительства давно нет. Парадокс в том, что весь химический арсенал государства был вывезен еще несколько лет назад именно под надзором ОЗХО. Однако доклады ОЗХО, основанные на фейках, уже дважды служили поводом для вооруженной агрессии США против САР. Во второй раз к никем не санкционированному обстрелу суверенного государства присоединились союзники американцев в лице Германии и Франции.

Необъявленная война против народа Сирии

Политолог, директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что и на этот раз выводы ОЗХО не имеют под собой ничего, кроме задачи по дискредитации сирийского руководства. Сами же эксперты организации находятся под влиянием США, заявил он в беседе с корреспондентом ФАН.

«Я ни сколько не сомневаюсь, что этот доклад — очередной фейк. Та ситуация, которая происходит в Сирии свидетельствует о том, что многочисленные агенты влияния Соединенных Штатов постоянно фабрикуют те или иные фейковые новости. Собственно, на основании этих новостей Соединенные Штаты действуют в отношении Сирии», — заметил политолог.

По мнению Шаповалова угрозы введения новых ограничительных мер выглядят смехотворно на фоне того, какой ущерб внешняя политика Вашингтона за последние годы нанесла Сирии и ее народу.

«Что касается санкций, то хочу сказать, что это заявляет страна, которая оккупировала часть территории суверенного государства, которая совершала акты агрессии, нападения, ракетные удары на территорию Сирии. О каких санкциях может идти речь, если, по сути, Соединенные Штаты находятся в состоянии необъявленной войны против сирийского народа? Все эти угрозы абсолютно смешны в сравнении с тем горем, которое уже причинили США гражданам Сирии», — добавил директор Института истории и политики МПГУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.