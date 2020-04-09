Украинский политолог объяснил, как транши МВФ вредят экономике страны

Киев, 9 апреля. Украина не нуждается в траншах Международного валютного фонда (МВФ), которые лишь вредят экономике страны, считает украинский политолог Николай Спиридонов.

Политолог признался, что скептически относится к кредитам МВФ: транши не приводят долгосрочно к чему-либо хорошему.

«Есть хорошая шутка об этом, что материальная помощь из-за рубежа — это когда бедные люди в богатых странах скидываются для того, чтобы помочь богатым людям в бедных странах», — заявил Спиридонов.

Эксперт обратил внимание, что все украинские правительства и президенты «дерутся» за кредиты МВФ. Спиридонов объяснил, что чиновники находятся «возле кормушки», еще «крошка от этого пирога перепадает» политическим консультантам. Политолог уверен, что жить в долг в условиях кризиса неправильно, пишет «ПолитНавигатор».

Спиридонов обратил внимание, что в этом году Киев не получал никаких кредитов, при этом курс гривны лишь укрепился. Это говорит о том, что транши МВФ скорее вредны, чем полезны, подытожил он.

Ранее МВФ и Всемирный банк потребовали от Киева изменить новый закон о рынке земли, который с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в стране.