Профессор Альтштейн оценил эффективность противовирусных бейджей

Москва, 9 апреля. Специалисты сомневаются в действенности новых противовирусных бейджей. Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что устройство является «чепухой» и служит средством для зарабатывания денег.

Альтштейн считает, что пользы от изобретения, которое якобы блокирует вирусы, будет мало. Профессор поставил под сомнение действенность данного средства и предположил, что оно было создано с целью наживы.

«Создавать вокруг себя оболочку, которая защищает вас от вирусов? Да быть такого не может! Это просто чепуха!» — заявил профессор.

Противовирусный бэйдж был разработан специалистами на базе Национального исследовательского университета ИТМО. Создатели заверяют, что в нем содержится активное вещество под названием диоксид хлора. По их словам, данное соединение делает их бэйдж профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность опасных вирусов, передает телеканал «360».

Российский эксперт в области фармацевтики Сергей Шуляк отмечал, что противовирусные препараты, использующиеся для профилактики заболеваний, можно применять только по рекомендации врача. Он объяснил это тем, что у подобных препаратов имеются сильные побочные эффекты.