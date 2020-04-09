Стас Михайлов раскрыл результаты теста на коронавирус

Москва, 9 апреля. Тест на наличие антител к коронавирусу, который сдал российский эстрадный исполнитель Стас Михайлов, дал положительные результаты. Об этом певец сообщил в Instagram, опубликовав в своем аккаунте видео .

Артист пояснил, что одна полоса теста свидетельствует об отсутствии заболевания, две полосы — то, что человек заражен коронавирусом. В случае с Михайловым тест показал три полосы, что означает преодоление организмом заболевания и наличие антител к вирусу SARS-CoV-2.

«Если Роспотребнадзор подтвердит, я готов сдать свою плазму, чтобы она была полезна», — отметил Михайлов.

На другой записи артист поделился, что недавно переболел двусторонней пневмонией, однако четыре теста на COVID-19 оказались отрицательными.

Ранее клинический комитет Москвы по борьбе с коронавирусом одобрил применение крови выздоровевших пациентов для лечения зараженных пневмонией нового типа.

В четверг, 9 апреля, заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве донорами плазмы уже стали 11 человек. Ее будут использовать для лечения тяжелобольных пациентов, семи из них уже провели переливание, передает Ura.ru.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. Медики смогли вылечить около 700 пациентов, 76 скончались.