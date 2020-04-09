Захарова назвала число застрявших за границей россиян, получивших матпомощь

Москва, 9 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более четырех тысяч россиян, застрявших за границей, уже получили материальную помощь.

К настоящему моменту обработано более 24 из 25,5 тыс. обращений граждан России, испытывающих сложности с возвращением на родину. Количество обработанных заявлений постоянно меняется, добавила представитель МИД РФ.

«Подавляющее большинство обращений обработано, они будут обработаны до конца», — добавила Мария Захарова.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что на помощь россиянам за рубежом направлено в общей сложности 500 миллионов рублей. По его словам, деньги должны быть перечислены на карты граждан в срок до 48 часов. Их получат те, кто нуждается в оплате временного размещения, пояснил Мишустин.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Инфекция, быстро распространяющаяся по миру, негативно влияет на практически на все сферы жизни.

Власти России предпринимают превентивные меры для предотвращения распространения заболевания. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность страны на фоне коронавируса, который влияет на мировую экономику и отражается на работе промышленных, транспортных предприятий.