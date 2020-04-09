Первая в истории Украины женщина-генеральный прокурор Ирина Венедиктова растоптала слабые надежды соотечественников на справедливость.

Ее назначение было встречено с воодушевлением. Ирина Валентиновна имеет (имела) репутацию человека бескомпромиссного, способного бросить вызов преступникам первой величины. Многообещающе прозвучали сказанные ею с парламентской трибуны слова об отмене амнистии для «героев Майдана», убивавших правоохранителей.

Увы, какие-то неведомые силы поставили Венедиктову в «нужную» систему координат. Интервью для «Украинской правды» вышло поистине разочаровывающим.

Убийце — уважение

Дело «активиста» Сергея Стерненко — позорная страница в истории украинской правоохранительной системы. Точнее говоря, дел у активиста было несколько. Молодого человека подозревали в пытках, торговле наркотиками и других серьезных преступлениях. Но следствие не проявило энтузиазма в расследовании этих событий. Так что Сергей в шутку любит называть себя наркобароном. За отсутствием вступившего в законную силу обвинительного приговора суда это просто юмор, а вовсе не установленный факт.

В мае 2018 года Стерненко совершил еще более серьезное преступление. Бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) зарезал человека и серьезно ранил его товарища. Далее Сергей снял «стрим». Вместе со своей девушкой Натальей Усатенко он наблюдал за последними минутами жертвы, отпуская по этому поводу сальные шуточки.

Стерненко и его спутница утверждают, что Сергей атаковал неприятелей собственным ножом и преследовал их, прежде чем нанести смертельные ранения. Такая последовательность событий полностью исключает версию «активиста» о необходимой обороне. Серия экспертиз также однозначно свидетельствует об умышленном убийстве.

Однако украинские власти сделали все, чтобы выгородить своего любимца. В нарушение всех мыслимых правил подследственности, дело передали в Службу безопасности Украины. Позже суд установил незаконность этой манипуляции. Однако команда Владимира Зеленского пошла по пути своих предшественников и вновь вернула дело в СБУ.

С выходом на авансцену Ирины Венедиктовой надежда на справедливость вернулась. Но ненадолго. В интервью для «Украинской правды» генпрокурор заявила, что уважает Стерненко и его деятельность в качестве активиста. И подготовила почву для квалификации действий Сергея как превышения мер необходимой обороны.

«Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так это подозрение. 115-я — это убийство, 118-я — это убийство по самозащите. Разница — в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор», — сказала Венедиктова.

Отметим, что максимальная санкция по статье 118 — два года лишения свободы. Вероятнее всего, активист-убийца останется на свободе.

О Порошенко — ни слова

Еще один фигурант, чья судьба беспокоит украинское общество — бывший глава Украины Петр Порошенко. В бытность президентом Петр Алексеевич далеко не всегда действовал по закону. Его обоснованно подозревают в узурпации власти, государственной измене, разжигании религиозной ненависти и бесчисленных экономических махинациях. Будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский обещал вывести соперника на чистую воду.

«Я не Ваш оппонент, я Ваш приговор», — сказал Зеленский на дебатах на «Олимпийском».

В статусе главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова не побоялась подписать Порошенко подозрение. Тогда дело застряло в Генеральной прокуратуре. Руслан Рябошапка как мог покрывал Петра Алексеевича. Не удивительно, что «Европейская солидарность» не дала за его отставку ни одного голоса.

Казалось, Венедиктова была настроена куда более решительно. Доктор юридических наук зловеще улыбалась и явно намекала на печальную судьбу экс-президента. Но и тут что-то не заладилось. К бывшему гаранту претензий нет.

«Вообще никаких условий не было, и фамилия Порошенко не звучала», — сказала глава Офиса генпрокурора о своем назначении.

В общем, Петр Алексеевич прощен. В контексте обозначившейся коалиции «Слуг народа» с «Европейской солидарностью» удивляться этому не приходится.

«Герои Майдана» могут спать спокойно

Резонансное заявление Венедиктовой об амнистии «активистам Майдана», убивавшим правоохранителей, не получило логического продолжения. Как известно, участники «мирных протестов» были освобождены от ответственности за совершенные преступления по десяткам статей Уголовного кодекса. В числе самых известных героев Иван Бубенчик. Он не побоялся рассказать журналистам о том, как на почве ненависти лишил жизни одного из правоохранителей.

После назначения на пост генпрокурора Венедиктова назвала такое положение вещей несправедливым.

«Он (закон об амнистии активистов Майдана. — ФАН) препятствует объективно нам расследовать убийства правоохранителей… Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить», — сказала Ирина Валентиновна в Раде.

Это благое начинание также сошло на нет. Вместо этого новые подозрения получили следователи, осмелившиеся предъявить подозрения участникам государственного переворота.

Вчерашние сторонники Венедиктовой сделали неутешительный, но единственно возможный вывод: Ирина Валентиновна безвозвратно перешла на темную сторону. В голосовании на Telegram-канале известного юриста Андрея Портнова ее отставку поддержали 89% участников опроса.

1 Организация запрещена на территории РФ.